Білий дім розкритикував проєкт Джонсона для запобігання шатдауну

Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У Сенаті, який контролюється демократичною більшістю, різко розкритикували ініціативу консервативного крила республіканців та заявили, що ця резолюція не буде прийнята верхньою палатою.

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А в Білому домі взагалі назвали резолюцію, представлену Джонсоном "рецептом для посилення республіканського хаосу та ще більшої можливості для шатдауну".

У заяві, оприлюдненій у суботу Білим домом, наголошується, що такі дії республіканців "ставлять під загрозу критично важливі аспекти національної безпеки, а також внутрішні пріоритети". При цьому звертається увага, що задля досягнення власних цілей консерватори ладні припинити фінансування військових, які виконують бойові завдання.

"Республіканці Палати представників мають припинити витрачати час на власні політичні розбіжності, зайнятися роботою та працювати у двопартійному режимі, щоб запобігти шатдауну", - підкреслюється в заяві Білого дому.

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Що було раніше:

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 11,8 мільярда доларів – це частина з цього пакета допомоги, спрямована на бюджетну підтримку.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

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