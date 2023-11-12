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Белый дом раскритиковал проект Джонсона для предотвращения шатдауна

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 06:58
Белый дом раскритиковал проект Джонсона для предотвращения шатдауна
Белый дом, фото Getty Images

Белый дом и Сенат раскритиковали и отклонили проект спикера Палаты представителей США Майка Джонсона относительно временного продления финансирования с разными сроками для различных государственных структур.

Источник: Укринформ

Детали: В Сенате, который контролируется демократическим большинством, резко раскритиковали инициативу консервативного крыла республиканцев и заявили, что эта резолюция не будет принята верхней палатой.

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А в Белом доме вообще назвали резолюцию, представленную Джонсоном "рецептом для усиления республиканского хаоса и еще большей возможности для шатдауна".

В заявлении, обнародованном в субботу Белым домом, отмечается, что такие действия республиканцев "ставят под угрозу критически важные аспекты национальной безопасности, а также внутренние приоритеты". При этом обращается внимание, что для достижения собственных целей консерваторы готовы прекратить финансирование военных, выполняющих боевые задачи.

"Республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на собственные политические разногласия, заняться работой и работать в двухпартийном режиме, чтобы предотвратить шатдаун", - подчеркивается в заявлении Белого дома.

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Что предшествовало:

  • Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
  • Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

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Темы: США
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