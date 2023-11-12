Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, застосовує авіацію – зведення

За повідомленням Генштабу, ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, при цьому використовує авіацію.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де захисники відбили 7 атак.

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На Лиманському напрямку противник за підтримки авіації вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 22 атаки ворога.

На Шахтарському напрямку окупанти також за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де захисники відбили 11 атак.

На Запорізькому напрямку ворог, знову ж таки застосовуючи авіацію, вів штурмові дії біля Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

У той же час Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку оборонці ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засоби протиповітряної оборони противника.