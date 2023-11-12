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Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, применяет авиацию – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 07:24
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, применяет авиацию – сводка
Авдеевка, фото: ГВА

По сообщению Генштаба, враг продолжает попытки окружить Авдеевку, при этом использует авиацию.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где защитники отбили 7 атак.

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На Лиманском направлении противник при поддержке авиации вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили 18 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 22 атаки врага.

На Шахтерском направлении оккупанты также при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия неподалеку Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где защитники отбили 11 атак.

На Запорожском направлении враг, опять же применяя авиацию, вел штурмовые действия у Роботино Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средства противовоздушной обороны противника.

Темы: Генштабвойна
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