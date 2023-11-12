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Мінус росіян: захисники знищили ще 1100 окупантів і 7 їхніх танків

Ольга Глущенко Неділя, 12 листопада 2023, 07:58
Мінус росіян: захисники знищили ще 1100 окупантів і 7 їхніх танків
Український воїн. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1100 окупантів, 7 танків і 32 ББМ ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 311750 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 5349 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,
  • артилерійських систем – 7559 (+32) од,
  • РСЗВ – 881 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 580 (+1) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12) од,
  • крилатих ракет ‒ 1560 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1078 (+9) од.

Теми: втрати у війнівійнаГенштабРосія
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