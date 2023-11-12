Мінус росіян: захисники знищили ще 1100 окупантів і 7 їхніх танків
Неділя, 12 листопада 2023, 07:58
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1100 окупантів, 7 танків і 32 ББМ ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 311750 (+1100) осіб,
- танків ‒ 5349 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,
- артилерійських систем – 7559 (+32) од,
- РСЗВ – 881 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 580 (+1) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12) од,
- крилатих ракет ‒ 1560 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,
- спеціальної техніки ‒ 1078 (+9) од.