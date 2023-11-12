Минус россиян: защитники уничтожили еще 1100 оккупантов и 7 их танков
Воскресенье, 12 ноября 2023, 07:58
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1100 оккупантов, 7 танков и 32 ББМ врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 311750 (+1100) чел,
- танков – 5349 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 10073 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,
- РСЗО – 881 (+2) ед,
- средств ПВО – 580 (+1) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12) ед,
- крылатых ракет – 1560 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19) ед,
- специальной техники – 1078 (+9) ед.