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Минус россиян: защитники уничтожили еще 1100 оккупантов и 7 их танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 07:58
Минус россиян: защитники уничтожили еще 1100 оккупантов и 7 их танков
Украинский воин. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1100 оккупантов, 7 танков и 32 ББМ врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 311750 (+1100) чел,
  • танков – 5349 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 10073 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,
  • РСЗО – 881 (+2) ед,
  • средств ПВО – 580 (+1) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12) ед,
  • крылатых ракет – 1560 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19) ед,
  • специальной техники – 1078 (+9) ед.

Темы: потери в войневойнаГенштабРосcия
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