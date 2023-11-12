Росія атакувала Миколаївщину одночасно балістичною та керованими ракетами

Уночі на 12 листопада російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 та одну "Іскандер-М" по Миколаївській області.

Джерело: Миколаївська ОВА, Сили оборони Півдня

Деталі: За даними влади, одну з них збили, інша влучила по відкритій території.

Реклама:

Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет. Друга керована ракета і балістична влучили по відкритій території області. Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Військові пояснюють, що керовані ракети спрямували за складним маршрутом.