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Росія атакувала Миколаївщину одночасно балістичною та керованими ракетами

Роман ПетренкоНеділя, 12 листопада 2023, 09:01
Росія атакувала Миколаївщину одночасно балістичною та керованими ракетами
РАКЕТИ Х-59, ФОТО DEFENSE EXPRESS

Уночі на 12 листопада російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 та одну "Іскандер-М" по Миколаївській області.

Джерело: Миколаївська ОВА, Сили оборони Півдня

Деталі: За даними влади, одну з них збили, інша влучила по відкритій території.

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Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет. Друга керована ракета і балістична влучили по відкритій території області. Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Військові пояснюють, що керовані ракети спрямували за складним маршрутом.

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Теми: ракетний ударвійна
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