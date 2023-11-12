Росія атакувала Миколаївщину одночасно балістичною та керованими ракетами
Неділя, 12 листопада 2023, 09:01
Уночі на 12 листопада російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 та одну "Іскандер-М" по Миколаївській області.
Джерело: Миколаївська ОВА, Сили оборони Півдня
Деталі: За даними влади, одну з них збили, інша влучила по відкритій території.
Реклама:
Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет. Друга керована ракета і балістична влучили по відкритій території області. Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.
Військові пояснюють, що керовані ракети спрямували за складним маршрутом.
ВІДЕО ДНЯ