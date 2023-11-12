Россия атаковала Николаевскую область одновременно баллистической и управляемыми ракетами
Воскресенье, 12 ноября 2023, 09:01
Ночью на 12 ноября российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области.
Источник: Николаевская ОВА, Силы обороны Юга
Детали: По данным властей, одну из них сбили, другая попала по открытой территории.
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Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет. Вторая управляемая ракета и баллистическая попали по открытой территории области. В результате падения обломков сбитой ракеты, повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших.
Военные объясняют, что управляемые ракеты направили по сложному маршруту.
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