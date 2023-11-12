Россия атаковала Николаевскую область одновременно баллистической и управляемыми ракетами

Ночью на 12 ноября российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области.

Источник: Николаевская ОВА, Силы обороны Юга

Детали: По данным властей, одну из них сбили, другая попала по открытой территории.

Реклама:

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет. Вторая управляемая ракета и баллистическая попали по открытой территории области. В результате падения обломков сбитой ракеты, повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших.

Военные объясняют, что управляемые ракеты направили по сложному маршруту.