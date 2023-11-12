Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала Николаевскую область одновременно баллистической и управляемыми ракетами

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 09:01
Россия атаковала Николаевскую область одновременно баллистической и управляемыми ракетами
РАКЕТЫ Х-59, ФОТО DEFENSE EXPRESS

Ночью на 12 ноября российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области.

Источник: Николаевская ОВА, Силы обороны Юга

Детали: По данным властей, одну из них сбили, другая попала по открытой территории.

Реклама:

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет. Вторая управляемая ракета и баллистическая попали по открытой территории области. В результате падения обломков сбитой ракеты, повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших.

Военные объясняют, что управляемые ракеты направили по сложному маршруту.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
ракетный удар
Министр энергетики рассказал, какой температуры ждут россияне для массированных обстрелов
После паузы в 52 дня Россия атаковала Киев "Искандером" - Попко
В нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: