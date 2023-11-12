Ворог влучив у будинок в Херсоні: чоловік загинув, жінка у лікарні
Неділя, 12 листопада 2023, 10:33
Російські окупаційні війська вранці 12 листопада вдарили по Дніпровському району Херсона, вбили чоловіка та поранили його дружину.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: 64-річний чоловік, який був на власному подвір’ї, загинув до приїзду медиків.
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Його 64-річна дружина була в будинку. У неї вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості.
Вона зараз у лікарні.
Нагадаємо: Раніше росіяни обстрілами завдали серйозних руйнувань обласній бібліотеці у Херсоні.
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