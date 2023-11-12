Ворог влучив у будинок в Херсоні: чоловік загинув, жінка у лікарні

Російські окупаційні війська вранці 12 листопада вдарили по Дніпровському району Херсона, вбили чоловіка та поранили його дружину.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: 64-річний чоловік, який був на власному подвір’ї, загинув до приїзду медиків.

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Його 64-річна дружина була в будинку. У неї вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості.

Вона зараз у лікарні.

Нагадаємо: Раніше росіяни обстрілами завдали серйозних руйнувань обласній бібліотеці у Херсоні.