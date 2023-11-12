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Враг попал в дом в Херсоне: мужчина погиб, женщина в больнице

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 10:33
Враг попал в дом в Херсоне: мужчина погиб, женщина в больнице
фото: уп

Российские оккупационные войска утром 12 ноября ударили по Днепровскому району Херсона, убили мужчину и ранили его жену.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: 64-летний мужчина, который был в собственном дворе, погиб до приезда медиков.

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Его 64-летняя жена была в доме. У нее взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние - средней тяжести.

Она сейчас в больнице.

Напомним: Раньше россияне обстрелами нанесли серьезные разрушения областной библиотеке в Херсоне.

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Темы: Херсонобстрел
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