Враг попал в дом в Херсоне: мужчина погиб, женщина в больнице
Воскресенье, 12 ноября 2023, 10:33
Российские оккупационные войска утром 12 ноября ударили по Днепровскому району Херсона, убили мужчину и ранили его жену.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: 64-летний мужчина, который был в собственном дворе, погиб до приезда медиков.
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Его 64-летняя жена была в доме. У нее взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние - средней тяжести.
Она сейчас в больнице.
Напомним: Раньше россияне обстрелами нанесли серьезные разрушения областной библиотеке в Херсоне.
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