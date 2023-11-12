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У Мелітополі підірвали штаб окупантів, ліквідовані російські офіцери – ГУР

Роман ПетренкоНеділя, 12 листопада 2023, 14:29
У Мелітополі підірвали штаб окупантів, ліквідовані російські офіцери – ГУР
мапа: гур

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Деталі: За словами розвідки, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі – це "акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору".

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Росіяни зробили собі штаб у приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова.

Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.

ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

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Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма".

Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.

Дослівно: "Після удару в Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв.

Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль".

Нагадаємо: У Мелітополі у суботу ввечері пролунав гучний вибух.

Теми: МелітопольпартизаниГУРвійна
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