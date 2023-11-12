В Мелитополе взорвали штаб оккупантов, ликвидированы российские офицеры - ГУР
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в результате взрыва в штабе оккупантов 11 ноября уничтожены российские офицеры, сообщает Главное управление разведки.
Источник: ГУР
Детали: По словам разведки, мощный взрыв 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе - это "акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления".
Россияне сделали себе штаб в помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова.
Атаку на штаб осуществили во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.
ГУР рассказало, что в результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется.
Разведка также объясняет, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на прилегающем отрезке дороги - от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма".
Оба объекта промышленности московские захватчики превратили в военную базу.
Дословно: "После удара в Мелитополе начался переполох - на место происшествия с включенными сиренами примчались много полицаев.
Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль".
Напомним: В Мелитополе в субботу вечером прогремел громкий взрыв.