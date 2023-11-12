Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мелитополе взорвали штаб оккупантов, ликвидированы российские офицеры - ГУР

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 14:29
В Мелитополе взорвали штаб оккупантов, ликвидированы российские офицеры - ГУР
карта: гур

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в результате взрыва в штабе оккупантов 11 ноября уничтожены российские офицеры, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР

Детали: По словам разведки, мощный взрыв 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе - это "акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления".

Реклама:

Россияне сделали себе штаб в помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова.

Атаку на штаб осуществили во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.

ГУР рассказало, что в результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Разведка также объясняет, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на прилегающем отрезке дороги - от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма".

Оба объекта промышленности московские захватчики превратили в военную базу.

Дословно: "После удара в Мелитополе начался переполох - на место происшествия с включенными сиренами примчались много полицаев.

Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль".

Напомним: В Мелитополе в субботу вечером прогремел громкий взрыв.

Темы: МелитопольпартизаныГУРвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
Демченко о флаге в Тополях: украинские бойцы контролируют, чтобы россияне там не закрепились
Россияне активизировались возле Бахмута - Сырский
Если мы подведем Украину, будет труднее сохранить мир в Европе - президент Латвии
ВСУ попытаются "выморозить" россиян, перебив пути снабжения - спикер cухопутчиков
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: