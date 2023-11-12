Угорський уряд запитає у своїх громадян щодо підтримки членства України в ЄС

Угорський уряд планує провести тринадцяті консультації з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Джерело: державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Alfahir

Деталі: "Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться!" – каже Менцер на відео.

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Подальший текст, який виголошує представник уряду Віктора Орбана, підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій.

"Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну" – каже держсекретар. Таким чином припускає, що членство в ЄС означає якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни. Правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно, тому Віктор Орбан, як завжди, може скористатися можливістю шантажу, створеною правом вето.

Ще одне твердження, на якому наголошуватиметься під час консультацій, що Україна отримає кошти, призначені для Угорщини, знову ж таки не відповідає дійсності.

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Також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент з утисками прав угорської меншини.

"У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня", – каже на відео Менцер.

Нагадаємо, уряд Угорщини в січні оголосив про результати "національних консультацій" щодо санкційної політики Європейського Союзу, заявивши, що 97% опитаних не підтримують антиросійські санкції через війну в Україні. В уряді додали, що майже 1,4 млн людей висловили свою думку під час консультацій. В Угорщині зареєстровано понад 8,2 млн виборців.

Варто зауважити, що так звані "національні консультації" в Угорщині не є аналогом референдуму. Вони дають угорцям право заповнювати бюлетені, які уряд розсилає поштою по домівках своїх громадян. При цьому процедури підрахунку та контролю, обов'язкові для референдумів, не застосовуються, а збір голосів може тривати місяцями. Вважають, що у "консультаціях" беруть участь прихильники чинної влади.

Нагадаємо: Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС, додавши, що "Київ далекий від ЄС". Перед цим в уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.