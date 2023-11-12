Венгерское правительство спросит у своих граждан относительно поддержки членства Украины в ЕС

Венгерское правительство планирует провести тринадцатые консультации с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

Источник: государственный секретарь венгерского правительства Тамаш Менцер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Alfahir

Детали: "Считаете ли вы, что Украина имеет место в Европейском Союзе? Выскажите свое мнение во время национальной консультации, которая вскоре начнется!" – говорит Менцер на видео.

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Дальнейший текст, который произносит представитель правительства Виктора Орбана, подыгрывает российским нарративам и побуждает граждан ответить "нет" на основной вопрос консультаций.

"Сейчас в Украине идет война, поэтому, если страна будет принята в Европейский Союз, то война будет перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину" – говорит госсекретарь. Таким образом предполагает, что членство в ЕС означает некие военные обязательства, и что принятие Украины может быть реализовано уже в ближайшее время, во время нынешнего состояния войны. Правда заключается в том, что членство Украины не накладывает на членов Союза никаких военных обязательств, а все обязательства страны могут решать совместно, поэтому Виктор Орбан, как всегда, может воспользоваться возможностью шантажа, созданной правом вето.

Еще одно утверждение, которое будет отмечаться во время консультаций, что Украина получит средства, предназначенные для Венгрии, опять же не соответствует действительности.

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Также во время консультаций правительство Орбана готовится использовать против Украины аргумент с ущемлением прав венгерского меньшинства.

"У национальных общин в Украине отобрали существующие права, права венгерской национальной общины, и эти права не возвращены по сей день", – говорит на видео Менцер.

Напомним, правительство Венгрии в январе объявило о результатах "национальных консультаций" по санкционной политике Европейского Союза, заявив, что 97% опрошенных не поддерживают антироссийские санкции из-за войны в Украине. В правительстве добавили, что почти 1,4 млн человек высказали свое мнение во время консультаций. В Венгрии зарегистрировано более 8,2 млн избирателей.

Стоит заметить, что так называемые "национальные консультации" в Венгрии не являются аналогом референдума. Они дают венграм право заполнять бюллетени, которые правительство рассылает по почте по домам своих граждан. При этом процедуры подсчета и контроля, обязательные для референдумов, не применяются, а сбор голосов может длиться месяцами. Считают, что в "консультациях" участвуют сторонники действующей власти.

Напомним: Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, добавив, что "Киев далек от ЕС". Перед этим в правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.