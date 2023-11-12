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Бойові медики після дозволу уряду почали переливати кров в окопах

Катерина ТищенкоНеділя, 12 листопада 2023, 16:32
Бойові медики після дозволу уряду почали переливати кров в окопах
фото: гадюка степова/Х

Після дозволу від уряду на переливання крові на догоспітальному етапі навіть людьми без медичної освіти бойові медики вперше почали переливати кров в окопах.

Джерело: бойові медикині Ріна Резнік і Марія Назарова у соцмережі Х

Дослівно Резнік: "Я натурально плачу, це сльози щастя. Скоро буде відео, а поки ось вам фото – ми залили кров в окопі.

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Це зробив мій начмед, справжній герой, людина яка почала службу солдатом без медичної освіти".

Деталі: Назарова уточнила, що переливання провели в 12 бригаді спеціального призначення НГУ "Азов".

Передісторія:

  • У серпні тодішня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що в уряді розглядають можливість переливання крові на догоспітальному етапі. Адже після навчання бойовий медик навіть без медичної освіти зможе рятувати життя.
  • Цій заяві передував пошук компромісу між Командуванням медичних сил, Міноборони і МОЗ стосовно переливання крові бойовими медиками на фронті.
  • 5 вересня уряд прийняв постанову, яка дозволяє військовослужбовцям після відповідного навчання переливати кров на догоспітальному етапі.
  • Згодом в Україні розширили перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові. 

Читайте також: Сестри по крові. Що ховають у своїх тактичних наплічниках бойові медикині Жаба польова й Гадюка степова

Як бойові медики рятують на фронті та воюють в тилу з командуванням медичних сил. Інтерв'ю з Марією Назаровою

Теми: медицинавійна
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