Бойові медики після дозволу уряду почали переливати кров в окопах
Після дозволу від уряду на переливання крові на догоспітальному етапі навіть людьми без медичної освіти бойові медики вперше почали переливати кров в окопах.
Джерело: бойові медикині Ріна Резнік і Марія Назарова у соцмережі Х
Дослівно Резнік: "Я натурально плачу, це сльози щастя. Скоро буде відео, а поки ось вам фото – ми залили кров в окопі.
Це зробив мій начмед, справжній герой, людина яка почала службу солдатом без медичної освіти".
Деталі: Назарова уточнила, що переливання провели в 12 бригаді спеціального призначення НГУ "Азов".
Я натурально плачу, це сльози щастя. Скоро буде відео, а поки ось вам фото - МИ ЗАЛИЛИ КРОВ В ОКОПІ.
Це зробив мій начмед, справжній герой, людина яка почала службу солдатом без медичної освіти.
Довгий час навчань, неймовірний досвід і от ми тут. Постанова була не даремна. pic.twitter.com/8Czlayp4Ra— гадюка степова (@ReznikRina) November 11, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- У серпні тодішня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що в уряді розглядають можливість переливання крові на догоспітальному етапі. Адже після навчання бойовий медик навіть без медичної освіти зможе рятувати життя.
- Цій заяві передував пошук компромісу між Командуванням медичних сил, Міноборони і МОЗ стосовно переливання крові бойовими медиками на фронті.
- 5 вересня уряд прийняв постанову, яка дозволяє військовослужбовцям після відповідного навчання переливати кров на догоспітальному етапі.
- Згодом в Україні розширили перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові.
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Як бойові медики рятують на фронті та воюють в тилу з командуванням медичних сил. Інтерв'ю з Марією Назаровою