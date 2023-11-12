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Боевые медики после разрешения правительства начали переливать кровь в окопах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 16:32
Боевые медики после разрешения правительства начали переливать кровь в окопах
фото: гадюка степова/Х

После разрешения от правительства на переливание крови на догоспитальном этапе даже людьми без медицинского образования боевые медики впервые начали переливать кровь в окопах.

Источник: боевые медики Рина Резник и Мария Назарова в соцсети Х

Дословно Резник: "Я натурально плачу, это слезы счастья. Скоро будет видео, а пока вот вам фото - мы залили кровь в окопе.

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Это сделал мой начмед, настоящий герой, человек, который начал службу солдатом без медицинского образования".

Детали: Назарова уточнила, что переливание провели в 12 бригаде специального назначения НГУ "Азов".

Предыстория:

  • В августе тогдашняя замминистра обороны Анна Маляр отмечала, что в правительстве рассматривают возможность переливания крови на догоспитальном этапе. Ведь после обучения боевой медик даже без медицинского образования сможет спасать жизни.
  • Этому заявлению предшествовал поиск компромисса между Командованием медицинских сил, Минобороны и Минздравом относительно переливания крови боевыми медиками на фронте.
  • 5 сентября правительство приняло постановление, которое позволяет военнослужащим после соответствующего обучения переливать кровь на догоспитальном этапе.
  • Впоследствии в Украине расширили перечень специалистов, которые могут проводить переливание донорской крови.

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Как боевые медики спасают на фронте и воюют в тылу с командованием медицинских сил. Интервью с Марией Назаровой

Темы: медицинавойна
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