Боевые медики после разрешения правительства начали переливать кровь в окопах

После разрешения от правительства на переливание крови на догоспитальном этапе даже людьми без медицинского образования боевые медики впервые начали переливать кровь в окопах.

Источник: боевые медики Рина Резник и Мария Назарова в соцсети Х

Дословно Резник: "Я натурально плачу, это слезы счастья. Скоро будет видео, а пока вот вам фото - мы залили кровь в окопе.

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Это сделал мой начмед, настоящий герой, человек, который начал службу солдатом без медицинского образования".

Детали: Назарова уточнила, что переливание провели в 12 бригаде специального назначения НГУ "Азов".

Я натурально плачу, це сльози щастя. Скоро буде відео, а поки ось вам фото - МИ ЗАЛИЛИ КРОВ В ОКОПІ.

Це зробив мій начмед, справжній герой, людина яка почала службу солдатом без медичної освіти.

Довгий час навчань, неймовірний досвід і от ми тут. Постанова була не даремна. pic.twitter.com/8Czlayp4Ra ВИДЕО ДНЯ November 11, 2023

Предыстория:

В августе тогдашняя замминистра обороны Анна Маляр отмечала, что в правительстве рассматривают возможность переливания крови на догоспитальном этапе. Ведь после обучения боевой медик даже без медицинского образования сможет спасать жизни.

Этому заявлению предшествовал поиск компромисса между Командованием медицинских сил, Минобороны и Минздравом относительно переливания крови боевыми медиками на фронте.

5 сентября правительство приняло постановление, которое позволяет военнослужащим после соответствующего обучения переливать кровь на догоспитальном этапе.

Впоследствии в Украине расширили перечень специалистов, которые могут проводить переливание донорской крови.

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Как боевые медики спасают на фронте и воюют в тылу с командованием медицинских сил. Интервью с Марией Назаровой