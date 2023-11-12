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Кирил придумав, як вирішити "проблему з популяцією" в Росії: боротися з абортами

Катерина ТищенкоНеділя, 12 листопада 2023, 18:50
Кирил придумав, як вирішити проблему з популяцією в Росії: боротися з абортами
патріарх Кирил, фото AFP via Getty Images

Патріарх РПЦ Кирил закликав поширити на всю Росію заборону "схиляння жінок до абортів", щоб боротися з демографічною кризою.

Джерело: Кирил на відкритті XI Загальноцерковного з'їзду із соціального служіння, повідомляє РБК

Пряма мова: "На жаль, кількість абортів у країні, як і раніше, залишається високою. Слава Богу, на законодавчому рівні з'являються окремі ініціативи, спрямовані на скорочення кількості абортів. Не так давно в Мордовії, наприклад, було ухвалено закон про заборону схиляння до аборту. Сподіваюся, що ця ініціатива буде підтримана і в інших регіонах і на федеральному рівні...

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У Росії дійсно проблема з популяцією існує. Величезна країна, а населення абсолютно недостатньо. Не кажучи вже навіть про економіку. <...> Дійсно ми потребуємо більшої кількості людей, це факт очевидний, усі визнають – і політики, і соціологи".

Деталі: На початку серпня депутати державних зборів Республіки Мордовія вперше ухвалили закон, який забороняє пропаганду абортів на території регіону. Згодом аналогічний закон ухвалили депутати Тверської області.

Раніше цього тижня окупаційна влада Криму оголосила, що приватні клініки півострова відмовилися проводити процедури з переривання вагітності. Пізніше про це ж повідомила влада Курської області.

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Теми: Росіяцерква
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