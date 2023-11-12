Кирилл придумал, как решить "проблему с популяцией" в России: бороться с абортами

Патриарх РПЦ Кирилл призвал распространить на всю Россию запрет "склонения женщин к абортам", чтобы бороться с демографическим кризисом.

Источник: Кирилл на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, сообщает РБК

Прямая речь: "К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах и на федеральном уровне…

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В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. <…> Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи".

Детали: В начале августа депутаты государственного собрания Республики Мордовия впервые приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Впоследствии аналогичный закон был принят депутатами Тверской области.

Ранее на этой неделе оккупационные власти Крыма объявили, что частные клиники полуострова отказались проводить процедуры по прерыванию беременности. Позже об этом же сообщили власти Курской области.