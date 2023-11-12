Росіяни вдарили по Харкову, є пошкодження інфраструктури

У Харкові в неділю ввечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи, росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі в Шевченківському районі.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Деталі: Тривогу на Харківщині оголосили о 19:21.

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Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння в області.

Пізніше Суспільне повідомило, що в місті пролунали вибухи.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ударів.

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"Окупанти наносять удари! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він.

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання", – написав голова ОВА.