Россияне ударили по Харькову, есть повреждения инфраструктуры

В Харькове в воскресенье вечером во время воздушной тревоги раздались взрывы, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе.

Источник: Суспільне, Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Тревогу на Харьковщине объявили в 19:21.

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Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения в области.

Позже Суспільне сообщило, что в городе прогремели взрывы.

Глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне наносят удары.

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"Оккупанты наносят удары! Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал он.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что россияне ударили по Шевченковскому району Харькова.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно - без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания", - написал глава ОГА.