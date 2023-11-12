Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Харькову, есть повреждения инфраструктуры

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 20:47
Россияне ударили по Харькову, есть повреждения инфраструктуры
Харьков, иллюстративное фото УП

В Харькове в воскресенье вечером во время воздушной тревоги раздались взрывы, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе.

Источник: Суспільне, Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Тревогу на Харьковщине объявили в 19:21.

Реклама:

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения в области.

Позже Суспільне сообщило, что в городе прогремели взрывы.

Глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне наносят удары.

ВИДЕО ДНЯ

"Оккупанты наносят удары! Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал он.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что россияне ударили по Шевченковскому району Харькова.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно - без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания", - написал глава ОГА.

Темы: Харьковвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
В Мелитополе взорвали штаб оккупантов, ликвидированы российские офицеры - ГУР
ВСУ попытаются "выморозить" россиян, перебив пути снабжения - спикер cухопутчиков
"Требуем сроков демобилизации": на Майдане митинговали около сотни человек
Зеленский: Россия готовится к зиме, надо сосредоточиться на защите и ответах
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: