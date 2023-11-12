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Зеленський: Росія готується до зими, маємо зосередитися на захисті й відповідях

Катерина ТищенкоНеділя, 12 листопада 2023, 21:06
Зеленський: Росія готується до зими, маємо зосередитися на захисті й відповідях
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія може збільшити кількість ударів по українській інфраструктурі, і в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті та відповідях терористам.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

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Росія готується до зими. І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів".

Деталі: Зеленський подякував усім партнерам, які допомогли Україні з ППО.

"Це різні країни: Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Британія, це Норвегія, Італія, це Румунія, це Швеція, Нідерланди, Словаччина, це Чехія, Болгарія, Польща, держави Балтії та інші країни. "Петріоти", "Насамси", "Айріси", "Рейвени", "Хоки", інші системи. Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним", – сказав президент.

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Теми: Зеленськийракетний ударенергетикавійна
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