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Зеленский: Россия готовится к зиме, надо сосредоточиться на защите и ответах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 21:06
Зеленский: Россия готовится к зиме, надо сосредоточиться на защите и ответах
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия может увеличить количество ударов по украинской инфраструктуре, и в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите и ответах террористам.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.

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Россия готовится к зиме. И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов".

Детали: Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогли Украине с ПВО.

"Это разные страны: Соединенные Штаты, Германия, Франция, Великобритания, это Норвегия, Италия, это Румыния, это Швеция, Нидерланды, Словакия, это Чехия, Болгария, Польша, государства Балтии и другие страны. "Петриоты", "Насамсы", "Айрисы", "Рейвены", "Хоки", другие системы. Не обо всем сейчас можем говорить открыто, но украинский воздушный щит уже сильнее, чем в прошлом году. Уже другие возможности, но еще не полная защита всей территории, к сожалению. И мы работаем, чтобы сделать его еще более сильным", - сказал президент.

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Темы: Зеленскийракетный ударэнергетикавойна
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