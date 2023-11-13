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Захисники "вполювали" рідкісну систему РЕБ "Свет-КУ" росіян – оборонці півдня

Ольга Глущенко Понеділок, 13 листопада 2023, 00:12
Захисники вполювали рідкісну систему РЕБ Свет-КУ росіян – оборонці півдня
Комплекс радіоелектронної боротьби РБ-636 Свет-КУ, фото: вооружение.рф

Сили оборони півдня повідомили про знищення російської рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".

Джерело: Сили оборони півдня України

Дослівно: "Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ"".

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Деталі: В повідомленні уточнюється, що українські військові з лютого 2022 року "вполювали" на полі бою не одну рідкісну російську систему, і в серпні Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

Вперше захисники "взяли такий трофей" ще у березні 2022 року.

"І ось на початку цього місяця – вже третю російську "Свет-КУ" демілітаризовано з вогником", – зазначили військові.

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Теми: війнавтрати у війні
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