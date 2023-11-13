Защитники "поймали" редкую систему РЭБ "Свет-КУ" россиян – Силы обороны юга

Силы обороны юга сообщили об уничтожении российской редкой системы РЭБ "Свет-КУ".

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами довольно редкой системы РЭБ "Свет-КУ"".

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Детали: В сообщении уточняется, что украинские военные с февраля 2022 года "поймали" на поле боя не одну редкую российскую систему, и в августе Силы обороны уничтожили уже вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 "Свет-КУ".

Впервые защитники "взяли такой трофей" еще в марте 2022 года.

"И вот в начале этого месяца – уже третья российская "Свет-КУ" демилитаризована с огоньком", – отметили военные.