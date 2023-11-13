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Штат Вайомінг визнав Голодомор геноцидом українців

Ольга Глущенко Понеділок, 13 листопада 2023, 01:24
Штат Вайомінг визнав Голодомор геноцидом українців
пам’ятник жертвам Голодомору, фото: DYVYS.INFO

Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова у Facebook

Деталі: Маркарова також додала, що цей штат проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

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фото: facebook Маркарової

"Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною", – написала посол.

Вона нагадала, що традиційно в останню суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки в пам'ять про загиблих від Голодомору. Цього року це 25 листопада.

Що передувало: Вашингтон, Мериленд і Аризона 2 листопада визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Теми: СШАголодоморгеноцид
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