Штат Вайоминг признал Голодомор геноцидом украинцев

Штат Вайоминг стал 32-ым штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook

Детали: Маркарова также добавила, что этот штат провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.

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фото: facebook Маркаровой

"Спасибо губернатору штата Вайоминг Марку Гордону за солидарность с Украиной", – написала посол.

Она напомнила, что традиционно в последнюю субботу ноября украинцы по всему миру зажигают свечи в память о погибших от Голодомора. В этом году это 25 ноября.

Напомним: Вашингтон, Мэриленд и Аризона 2 ноября признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.