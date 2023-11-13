Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штат Вайоминг признал Голодомор геноцидом украинцев

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 01:24
Штат Вайоминг признал Голодомор геноцидом украинцев
памятник жертвам Голодомора, фото: DYVYS.INFO

Штат Вайоминг стал 32-ым штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook

Детали: Маркарова также добавила, что этот штат провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.

Реклама:
 
фото: facebook Маркаровой

"Спасибо губернатору штата Вайоминг Марку Гордону за солидарность с Украиной", – написала посол.

Она напомнила, что традиционно в последнюю субботу ноября украинцы по всему миру зажигают свечи в память о погибших от Голодомора. В этом году это 25 ноября.

Напомним: Вашингтон, Мэриленд и Аризона 2 ноября признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАголодоморгеноцид
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
США
Китайский YMTC подал иск в суд против Micron из-за нарушения патентов
В катастрофе вертолета над Средиземным морем погибли 5 военных США
США атаковали военные объекты КСИР на востоке Сирии – Пентагон
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: