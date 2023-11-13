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Оборонці просунулися на лівому березі Дніпра на Херсонщині, мають частковий успіх – аналітики

Ольга Глущенко Понеділок, 13 листопада 2023, 03:38
Оборонці просунулися на лівому березі Дніпра на Херсонщині, мають частковий успіх – аналітики
Українські воїни. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра Херсонщини.

Джерело: ISW

Деталі: За проаналізованими даними експертів, українські війська 12 листопада досягли незначних успіхів на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі триваючих наземних операцій.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що українські сили зробили незначне просування вглиб селища Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро).

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що російські війська намагалися і не змогли витіснити українські війська з Кринок, і що українські війська проводять наступальні операції поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро) і Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Також вони стверджували, що українські сили перекинули додатковий особовий склад у район Кринки, і що українські сили мають намір перерізати російські логістичні лінії та завдати удару по інфраструктурі, що з'єднує лінію російського фронту з тиловими районами в окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

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Один з "воєнкорів" стверджував, що українські війська просуваються до траси Е58 Олешки-Кам'янка, і висловив занепокоєння, що українські війська можуть загрожувати російським позиціям біля перехрестя Е58-Е97 на південь від лінії Пойма-Піщанівка-Підстепне.

Разом з тим український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська виділили відносно невелику кількість підрозділів для захисту дороги Олешки-Нова Каховка і для реагування на українські операції на східному березі, ймовірно, з метою збереження бойової потужності групи військ "Дніпро".

Нагадаємо: Раніше аналітики повідомляли про перекидання українськими військовими бронетехніки на лівий берег Херсонщини.

Теми: ISWХерсонська областьвійна
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