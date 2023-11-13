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Защитники продвинулись на левом берегу Днепра на Херсонщине, имеют частичный успех – аналитики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 03:38
Защитники продвинулись на левом берегу Днепра на Херсонщине, имеют частичный успех – аналитики
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска немного продвинулись на левом берегу Днепра Херсонщины.

Источник: ISW

Детали: По проанализированным данным экспертов, украинские войска 12 ноября достигли незначительных успехов на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.

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Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что украинские силы сделали незначительное продвижение вглубь поселка Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что российские войска пытались и не смогли вытеснить украинские войска из Крынок, и что украинские войска проводят наступательные операции вблизи Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Также они утверждали, что украинские силы перебросили дополнительный личный состав в район Крынки, и что украинские силы намерены перерезать российские логистические линии и нанести удар по инфраструктуре, соединяющей линию российского фронта с тыловыми районами в оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

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Один из "военкоров" утверждал, что украинские войска продвигаются к трассе Е58 Олешки-Каменка, и выразил обеспокоенность, что украинские войска могут угрожать российским позициям у перекрестка Е58-Е97 к югу от линии Пойма-Песчановка-Подстепное.

Вместе с тем украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска выделили относительно небольшое количество подразделений для защиты дороги Алешки-Новая Каховка и для реагирования на украинские операции на восточном берегу, вероятно, с целью сохранения боевой мощи группы войск "Днепр".

Напомним: Ранее аналитики сообщали о переброске украинскими военными бронетехники на левый берег Херсонщины.

Темы: ISWХерсонская областьвойна
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