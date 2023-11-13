На війні в Україні загинув грузинський доброволець
Понеділок, 13 листопада 2023, 04:10
На фронті в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе.
Джерело: грузинська філія Радіо Свобода, керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе у Facebook
Деталі: Видання зазначає, що в Міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.
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Надірадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому". За його словами, про смерть добровольця не повідомляли, "поки не дізналися рідні".
Радіо Свобода додає, що з лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.