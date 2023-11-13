На війні в Україні загинув грузинський доброволець

На фронті в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе.

Джерело: грузинська філія Радіо Свобода, керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе у Facebook

Деталі: Видання зазначає, що в Міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

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Надірадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому". За його словами, про смерть добровольця не повідомляли, "поки не дізналися рідні".

Радіо Свобода додає, що з лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.