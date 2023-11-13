На войне в Украине погиб грузинский доброволец

На фронте в Украине погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.

Источник: грузинский филиал Радио Свобода, руководитель грузинской группы в украинских ССО подполковник Вано Надирадзе в Facebook

Детали: Издание отмечает, что в Министерстве иностранных дел Грузии подтвердили смерть Ираклия Курцикидзе.

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Надирадзе отметил, что "грузинский офицер героически погиб два дня назад". По его словам, о смерти добровольца не сообщали, "пока не узнали родные".

Радио Свобода добавляет, что с февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.