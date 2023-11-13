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КНДР має стосунок до війни Росії проти України – президент Південної Кореї

Ольга Глущенко Понеділок, 13 листопада 2023, 05:56
КНДР має стосунок до війни Росії проти України – президент Південної Кореї
Остін і Йоль, фото: Yonhap

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до війни Росії проти України і нападу ХАМАС на Ізраїль.

Джерело: Yonhap із посиланням на пресслужбу президента Південної Кореї

Деталі: Зазначається, що Юн Сок Йоль сказав про це під час зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном і генералом Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

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Юн закликав до посиленняї південнокорейсько-американської спільної оборони, здатної швидко і рішуче реагувати на будь-які провокації з боку Північної Кореї, включаючи раптові атаки, що нагадують тактику ХАМАСу.

Він заявив, що українсько-російська війна і конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС мають відношення до Північної Кореї, як прямо, так і опосередковано.

У свою чергу Остін сказав, що президент США Джо Байден прихильний до подальшого зміцнення альянсу між Південною Кореєю і США більше, ніж будь-коли.

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Теми: Південна КореяКНДРвійна
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