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КНДР имеет отношение к войне России против Украины – президент Южной Кореи

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 05:56
КНДР имеет отношение к войне России против Украины – президент Южной Кореи
Остин и Йоль, фото: Yonhap

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Северная Корея имеет прямое или косвенное отношение к войне России против Украины и нападению ХАМАС на Израиль.

Источник: Yonhap со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи

Детали: Отмечается, что Юн Сок Йоль сказал об этом во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

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Юн призвал к усилению южнокорейско-американской совместной обороны, способной быстро и решительно реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи, включая внезапные атаки, напоминающие тактику ХАМАСа.

Он заявил, что украинско-российская война и конфликт между Израилем и ХАМАС имеют отношение к Северной Корее, как прямо, так и косвенно.

В свою очередь Остин сказал, что президент США Джо Байден привержен дальнейшему укреплению альянса между Южной Кореей и США больше, чем когда-либо.

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Темы: Южная КореяКНДРвойна
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