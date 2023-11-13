КНДР имеет отношение к войне России против Украины – президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Северная Корея имеет прямое или косвенное отношение к войне России против Украины и нападению ХАМАС на Израиль.

Источник: Yonhap со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи

Детали: Отмечается, что Юн Сок Йоль сказал об этом во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Реклама:

Юн призвал к усилению южнокорейско-американской совместной обороны, способной быстро и решительно реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи, включая внезапные атаки, напоминающие тактику ХАМАСа.

Он заявил, что украинско-российская война и конфликт между Израилем и ХАМАС имеют отношение к Северной Корее, как прямо, так и косвенно.

В свою очередь Остин сказал, что президент США Джо Байден привержен дальнейшему укреплению альянса между Южной Кореей и США больше, чем когда-либо.