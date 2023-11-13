Найбільше ворожих атак за добу захисники відбили на Авдіївському напрямку – Генштаб

За добу на фронті відбулося 69 бойових зіткнень, 17 ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

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Ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де захисники відбили 11 атак.

На Лиманському напрямку за підтримки авіації противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Бахмутському напрямку теж за підтримки авіації ворог вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили близько 10 атак.

Разом з тим Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку за підтримки авіації окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Тут Силами оборони відбито 17 атак.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили 24 атаки загарбників у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, де українські воїни відбили 2 атаки.

У той же час Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку оборонці ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 склади боєприпасів противника.