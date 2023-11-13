Больше всего вражеских атак за сутки защитники отбили на Авдеевском направлении – Генштаб

За сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений, 17 вражеских атак Силы обороны отбили на Авдеевском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

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Враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где защитники отбили 11 атак.

На Лиманском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили 4 атаки.

На Бахмутском направлении тоже при поддержке авиации враг вел штурмовые действия в районах Дубово-Васильевки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отбили около 10 атак.

Вместе с тем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении при поддержке авиации оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские воины держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак.

На Марьинском направлении защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отбили 2 атаки.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 склада боеприпасов противника.