Захисники за добу ліквідували 800 загарбників і 10 артсистем
Понеділок, 13 листопада 2023, 08:04
Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати і станом на ранок 13 листопада сягнули 312 550 солдатів, 10 079 ББМ, 7 569 артилерійських систем та 5 354 танки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 312 550 (+800) осіб,
- танків − 5 354 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 10 079 (+6) од,
- артилерійських систем − 7 569 (+10) од,
- РСЗВ − 881 (+0) од,
- засобів ППО − 580 (+0) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 634 (+2) од,
- крилатих ракет − 1 561 (+1) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 949 (+5) од,
- спеціальної техніки − 1 079 (+1) од.
Дані уточнюються.