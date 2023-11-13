Защитники за сутки ликвидировали 800 захватчиков и 10 артсистем

Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти и по состоянию на утро 13 ноября достигли 312 550 солдат, 10 079 ББМ, 7 569 артиллерийских систем и 5 354 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 312 550 (+800) человек,

танков − 5 354 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 10 079 (+6) ед,

артиллерийских систем − 7 569 (+10) ед,

РСЗО − 881 (+0) ед,

средств ПВО − 580 (+0) ед,

самолетов − 322 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 634 (+2) ед,

крылатых ракет − 1 561 (+1) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 949 (+5) ед,

специальной техники − 1 079 (+1) ед.

Данные уточняются.