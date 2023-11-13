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Защитники за сутки ликвидировали 800 захватчиков и 10 артсистем

Ирина БалачукПонедельник, 13 ноября 2023, 08:04
Защитники за сутки ликвидировали 800 захватчиков и 10 артсистем
Украинские танкисты. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти и по состоянию на утро 13 ноября достигли  312 550 солдат, 10 079 ББМ, 7 569 артиллерийских систем и 5 354 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 312 550 (+800) человек,
  • танков − 5 354 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 10 079 (+6) ед,
  • артиллерийских систем − 7 569 (+10) ед,
  • РСЗО − 881 (+0) ед,
  • средств ПВО − 580 (+0) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 634 (+2) ед,
  • крылатых ракет − 1 561 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 949 (+5) ед,
  • специальной техники − 1 079 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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