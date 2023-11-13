Защитники за сутки ликвидировали 800 захватчиков и 10 артсистем
Понедельник, 13 ноября 2023, 08:04
Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти и по состоянию на утро 13 ноября достигли 312 550 солдат, 10 079 ББМ, 7 569 артиллерийских систем и 5 354 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 312 550 (+800) человек,
- танков − 5 354 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 10 079 (+6) ед,
- артиллерийских систем − 7 569 (+10) ед,
- РСЗО − 881 (+0) ед,
- средств ПВО − 580 (+0) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 634 (+2) ед,
- крылатых ракет − 1 561 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 949 (+5) ед,
- специальной техники − 1 079 (+1) ед.
Данные уточняются.