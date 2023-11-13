В Україні поновлюють кваліфікаційне оцінювання суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів щодо відповідності посаді, 13 листопада відбудеться 9 співбесід.

Джерело: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) у Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 13 листопада 2023 року, Комісія відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді.

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Таке оцінювання повинні пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України. Комусь доведеться цю процедуру розпочинати зі складення іспиту (109 осіб), а переважна більшість (1 775 осіб) допущені до другого етапу – дослідження досьє та проведення співбесіди.

До етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності, яка має сприяти Комісії у встановленні відповідності судді чи кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності".

Пряма мова голови ВККС Романа Ігнатова: "Якісне та прозоре проведення кваліфікаційного оцінювання суддів сприятиме підвищенню довіри до правосуддя в Україні. Тому комісія докладе максимум зусиль, аби ця процедура показала свою ефективність".

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Деталі: Напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання ВККС спільно з ГРД погодили перелік індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їх застосування.

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович сподівається, що це підвищить прозорість оцінювання. Він додав, що індикатори надалі будуть вдосконалювати.

Кваліфікаційне оцінювання суддів, яке відновлюється з 13 листопада 2023 року, розпочнеться з роботи трьох колегій комісії.

У перший день заплановано проведення співбесід з дев’ятьма суддями.

Останнє засідання ВККС щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді проводилось ще 5 листопада 2019 року, а уже через два дні припинились повноваження членів комісії другої каденції.

Новий склад ВККС було обрано в червні 2023 року. Це дозволило відновити всі процедури комісії, зокрема проведення кваліфікаційного оцінювання суддів.

Нагадаємо: 1 червня Вища рада правосуддя призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.