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В Україні поновлюють кваліфікаційне оцінювання суддів

Олена РощінаПонеділок, 13 листопада 2023, 09:51
В Україні поновлюють кваліфікаційне оцінювання суддів
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, фото ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів України відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів щодо відповідності посаді, 13 листопада відбудеться 9 співбесід.

Джерело: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) у Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 13 листопада 2023 року, Комісія відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді.

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Таке оцінювання повинні пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України. Комусь доведеться цю процедуру розпочинати зі складення іспиту (109 осіб), а переважна більшість (1 775 осіб) допущені до другого етапу – дослідження досьє та проведення співбесіди.

До етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності, яка має сприяти Комісії у встановленні відповідності судді чи кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності".

Пряма мова голови ВККС Романа Ігнатова: "Якісне та прозоре проведення кваліфікаційного оцінювання суддів сприятиме підвищенню довіри до правосуддя в Україні. Тому комісія докладе максимум зусиль, аби ця процедура показала свою ефективність".

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Деталі: Напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання ВККС спільно з ГРД погодили перелік індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їх застосування.

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович сподівається, що це підвищить прозорість оцінювання. Він додав, що індикатори надалі будуть вдосконалювати.

Кваліфікаційне оцінювання суддів, яке відновлюється з 13 листопада 2023 року, розпочнеться з роботи трьох колегій комісії. 

У перший день заплановано проведення співбесід з дев’ятьма суддями.

Останнє засідання ВККС щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді проводилось ще 5 листопада 2019 року, а уже через два дні припинились повноваження членів комісії другої каденції.

Новий склад ВККС було обрано в червні 2023 року. Це дозволило відновити всі процедури комісії, зокрема проведення кваліфікаційного оцінювання суддів.

Нагадаємо: 1 червня Вища рада правосуддя призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС. 

Теми: суд
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