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В Украине возобновляют квалификационное оценивание судей

Елена РощинаПонедельник, 13 ноября 2023, 09:51
В Украине возобновляют квалификационное оценивание судей
Высшая квалификационная комиссия судей Украины, фото ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины возобновляет квалификационное оценивание судей на соответствие должности, 13 ноября состоится 9 собеседований.

Источник: Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) в Facebook

Дословно: "Сегодня, 13 ноября 2023 года, Комиссия возобновляет квалификационное оценивание судей на соответствие занимаемой должности.

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Такое оценивание должны пройти 1 884 судьи местных и апелляционных судов со всей Украины. Кому-то придется эту процедуру начинать со сдачи экзамена (109 человек), а подавляющее большинство (1 775 человек) допущены ко второму этапу – исследованию досье и проведению собеседования.

К этапу собеседований приобщается Общественный совет добропорядочности, который должен способствовать Комиссии в установлении соответствия судьи или кандидата на должность судьи критериям профессиональной этики и добропорядочности".

Прямая речь главы ВККС Романа Игнатова: "Качественное и прозрачное проведение квалификационного оценивания судей будет способствовать повышению доверия к правосудию в Украине. Поэтому комиссия приложит максимум усилий, чтобы эта процедура показала свою эффективность".

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Детали: Накануне возобновления квалификационного оценивания ВККС совместно с ОСД согласовали перечень индикаторов, свидетельствующих о несоответствии судьи или кандидата на должность судьи критериям добропорядочности и профессиональной этики, а также принципы их применения.

Заместитель главы ВККС Руслан Сидорович надеется, что это повысит прозрачность оценивания. Он добавил, что индикаторы в дальнейшем будут усовершенствовать.

Квалификационное оценивание судей, которое возобновляется с 13 ноября 2023 года, начнется с работы трех коллегий комиссии. 

В первый день запланировано проведение собеседований с девятью судьями.

Последнее заседание ВККС по процедуре квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности проводилось еще 5 ноября 2019 года, а уже через два дня прекратились полномочия членов комиссии второй каденции.

Новый состав ВККС был избран в июне 2023 года. Это позволило восстановить все процедуры комиссии, в частности проведение квалификационного оценивания судей.

Напомним: 1 июня Высший совет правосудия назначил всех членов новой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), что было одной из задач для Украины, которые она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Темы: суд
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