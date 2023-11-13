Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Севастополі жінка намагалася спалити військкомат окупантів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 листопада 2023, 10:32
У Севастополі жінка намагалася спалити військкомат окупантів
МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

В окупованому Севастополі в Криму місцева жителька спробувала підпалити будівлю російського військкомату.

Джерело: "Крим.Реалії" із посиланням на анонімні російські Telegram-канали

Деталі: За інформацією джерел видання, інцидент стався 11 листопада близько 19:00 за місцевим часом. Згідно з повідомленням, 62-річна жителька Севастополя Наталя підійшла до російського військкомату на вулиці Леніна, 41, дістала з сумки пляшку із запальною сумішшю і кинула її у двері будівлі, після чого почалася пожежа. 

Реклама:

Російські ЗМІ стверджують, що загоряння було ліквідовано, а жінку затримали.

"Крим.Реалії" пишуть, що силовики РФ і російські військові офіційно не повідомляли про цей інцидент.

Теми: Кримокупаціяпожежамобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

ОновленоУ Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Усі новини...
Крим
Вони затонули: уражені 10 листопада в Криму катери не підлягають відновленню
У Сімферополі мобілізовані до смерті побили свого полковника – ГУР
З окупованого Криму вдалося вивезти ще двох українських дітей
Останні новини
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
03:58
"План перемоги в Україні": республіканці пояснили, як США мають допомогти здолати Росію
03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
02:20
відео, оновленоУ Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
01:26
фотоРятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
00:28
В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим
00:01
Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини
23:48
Молдова про чергову "заборону" на в’їзд до РФ: Викликає жаль, але це вже звичайне явище
Усі новини...
Реклама: