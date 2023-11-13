В Севастополе женщина пыталась сжечь военкомат оккупантов
Понедельник, 13 ноября 2023, 10:32
В оккупированном Севастополе в Крыму местная жительница попыталась поджечь здание российского военкомата.
Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на анонимные российские Telegram-каналы
Детали: По информации источников издания, инцидент произошел 11 ноября около 19:00 по местному времени. Согласно сообщению, 62-летняя жительница Севастополя Наталья подошла к российскому военкомату на улице Ленина, 41, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь здания, после чего начался пожар.
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Российские СМИ утверждают, что возгорание было ликвидировано, а женщину задержали.
"Крым.Реалии" пишут, что силовики РФ и российские военные официально не сообщали об этом инциденте.