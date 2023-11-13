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В Севастополе женщина пыталась сжечь военкомат оккупантов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 10:32
В Севастополе женщина пыталась сжечь военкомат оккупантов
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

В оккупированном Севастополе в Крыму местная жительница попыталась поджечь здание российского военкомата.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на анонимные российские Telegram-каналы

Детали: По информации источников издания, инцидент произошел 11 ноября около 19:00 по местному времени. Согласно сообщению, 62-летняя жительница Севастополя Наталья подошла к российскому военкомату на улице Ленина, 41, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь здания, после чего начался пожар. 

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Российские СМИ утверждают, что возгорание было ликвидировано, а женщину задержали.

"Крым.Реалии" пишут, что силовики РФ и российские военные официально не сообщали об этом инциденте.

Темы: Крымоккупацияпожармобилизация
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