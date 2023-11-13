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Норвегія направить на гуманітарну підтримку України додатково 84 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 11:09
Норвегія направить на гуманітарну підтримку України додатково 84 млн євро
Фото: Getty Images

Уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України, кошти будуть спрямовані передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на комюніке МЗС Норвегії

Деталі: Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон – близько 84 млн євро – на гуманітарну підтримку для українців через діяльність норвезького Червоного Хреста, Ради у справах біженців та її проєкт NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Гроші надають через багаторічну норвезьку програму з підтримки України Nansen.

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Кошти будуть спрямовані передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку, захист цивільного населення.

З початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон. 

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Теми: НорвегіяУкраїнадопомога Україні
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