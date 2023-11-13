Норвегія направить на гуманітарну підтримку України додатково 84 млн євро

Уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України, кошти будуть спрямовані передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на комюніке МЗС Норвегії

Деталі: Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон – близько 84 млн євро – на гуманітарну підтримку для українців через діяльність норвезького Червоного Хреста, Ради у справах біженців та її проєкт NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Гроші надають через багаторічну норвезьку програму з підтримки України Nansen.

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Кошти будуть спрямовані передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку, захист цивільного населення.

З початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон.

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