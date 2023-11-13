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Норвегия направит на гуманитарную поддержку Украины дополнительно 84 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 11:09
Норвегия направит на гуманитарную поддержку Украины дополнительно 84 млн евро
Фото: Getty Images

Правительство Норвегии выделило еще 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины, средства будут направлены прежде всего на гуманитарную поддержку людей, которые потеряли свое жилье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике МИД Норвегии

Детали: Осло выделяет 1 млрд норвежских крон - около 84 млн евро - на гуманитарную поддержку для украинцев через деятельность норвежского Красного Креста, Совета по делам беженцев и его проект NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Деньги предоставляют через многолетнюю норвежскую программу по поддержке Украины Nansen.

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Средства будут направлены прежде всего на гуманитарную поддержку людей, которые потеряли свое жилье, также на образование, медицинские услуги, психологическую поддержку, защиту гражданского населения.

С начала полномасштабной войны Норвегия выделила на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах более 4,5 млрд крон.

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Темы: НорвегияУкраинапомощь Украине
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