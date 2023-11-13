Норвегия направит на гуманитарную поддержку Украины дополнительно 84 млн евро

Правительство Норвегии выделило еще 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины, средства будут направлены прежде всего на гуманитарную поддержку людей, которые потеряли свое жилье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике МИД Норвегии

Детали: Осло выделяет 1 млрд норвежских крон - около 84 млн евро - на гуманитарную поддержку для украинцев через деятельность норвежского Красного Креста, Совета по делам беженцев и его проект NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Деньги предоставляют через многолетнюю норвежскую программу по поддержке Украины Nansen.

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Средства будут направлены прежде всего на гуманитарную поддержку людей, которые потеряли свое жилье, также на образование, медицинские услуги, психологическую поддержку, защиту гражданского населения.

С начала полномасштабной войны Норвегия выделила на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах более 4,5 млрд крон.

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