"Доктор філософії" з паспортом РФ полював на Patriot, його знайома знімала "прильоти" – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала жінку з Черкас і чоловіка з Києва, які збирали дані про дислокацію українських захисників і наслідки повітряних атак Росії. Чоловік – доктор філософії з російським громадянством – саме збирався поїхати з України.

Джерело: Служба безпеки України, Черкаська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та з прив’язкою до місцевості.

Встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня 2023 року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину РФ, який проживає в Києві.

За даними СБУ, після отримання "звіту" з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.

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Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн.

Фото прокуратури

Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного з Чернігівських закладів вищої освіти.

У 2015 році чоловік виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення РФ почав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони України в столиці.

Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому з Черкас.

За даними Черкаської обласної прокуратури, 62-річна підозрювана упродовж вересня-жовтня 2023 року у телефонних розмовах зі своїми знайомими виправдовувала російську агресію та очікувала на прихід окупантів до влади.

Фото СБУ

Вона вважала правомірним напад РФ та бажала, щоб швидше до Черкас зайшли російські війська. Порівнювала українців із фашистами, бажала їх знищення й захоплювалася взяттям ворогом українських міст.

Також жінка збирала й під час телефонних розмов поширювала дані про розташування і кількість військовослужбовців та військової техніки в обласному центрі, результати ракетних ударів РФ по місцевій інфраструктурі.

Киянин у розмовах із нею також закликав до знищення українців, захоплення держави військами РФ та завдання масованих ударів по енергетичних об’єктах України.

Жінку затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено:

заборонену символіку країни-агресора;

сувенірну продукцію з фотографіями путіна;

паспорт громадянина РФ;

мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

ФОТО СБУ ТА ПРОКУРАТУРИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото прокуратури

Наразі слідчі СБУ кваліфікували дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років в'язниці.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.