Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Доктор философии" с паспортом РФ охотился на Patriot, его знакомая снимала "прилеты" – СБУ

Елена РощинаПонедельник, 13 ноября 2023, 11:53
Доктор философии с паспортом РФ охотился на Patriot, его знакомая снимала прилеты – СБУ
"Доктор философии" в Киеве охотился на Patriot, фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала женщину из Черкасс и мужчину из Киева, которые собирали данные о дислокации украинских защитников и последствиях воздушных атак России. Мужчина – доктор философии с российским гражданством – как раз собирался выехать из Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, Черкасская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинской ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot. 

Реклама:

Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских "прилетов". Скрытые фотоснимки делали с разных ракурсов и с привязкой к местности.

Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября 2023 года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину РФ, который проживает в Киеве.

По данным СБУ, после получения "отчета" с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо непризывного возраста.

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото прокуратуры

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.

Задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. 

В 2015 году мужчина выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт. Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ начал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны Украины в столице.

Впоследствии к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую из Черкасс.

По данным Черкасской областной прокуратуры, 62-летняя подозреваемая в течение сентября-октября 2023 года в телефонных разговорах со своими знакомыми оправдывала российскую агрессию и ожидала прихода оккупантов к власти. 

 
Фото СБУ

Она считала правомерной нападение РФ и желала, чтобы скорее в Черкассы зашли российские войска. Сравнивала украинцев с фашистами, желала их уничтожения и восхищалась взятием врагом украинских городов. 

Также женщина собирала и во время телефонных разговоров распространяла данные о расположении и количестве военнослужащих и военной техники в областном центре, результаты ракетных ударов РФ по местной инфраструктуре. 

Киевлянин в разговорах с ней также призывал к уничтожению украинцев, захвату государства войсками РФ и нанесению массированных ударов по энергетическим объектам Украины. 

Женщину задержали по месту жительства.

Во время обысков в помещениях фигурантов была обнаружена:

  • запрещенная символика страны-агрессора;
  • сувенирная продукция с фотографиями Путина;
  • паспорт гражданина РФ;
  • мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.
 
ФОТО СБУ И ПРОКУРАТУРЫ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ
 
Фото СБУ
 
Фото СБУ
 
Фото СБУ

На данній момент следователи СБУ квалифицировали действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: шпионажСБУЧеркассыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
шпионаж
Навел "Искандер" на Харьков: СБУ задержала российского шпиона, который сливал данные "Шаману"
В Запорожской военной администрации поймали "крота" ФСБ
Премьер Словении оказался в центре скандала с задержанием шпионов РФ
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: