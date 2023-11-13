"Доктор философии" с паспортом РФ охотился на Patriot, его знакомая снимала "прилеты" – СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала женщину из Черкасс и мужчину из Киева, которые собирали данные о дислокации украинских защитников и последствиях воздушных атак России. Мужчина – доктор философии с российским гражданством – как раз собирался выехать из Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, Черкасская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинской ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских "прилетов". Скрытые фотоснимки делали с разных ракурсов и с привязкой к местности.

Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября 2023 года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину РФ, который проживает в Киеве.

По данным СБУ, после получения "отчета" с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо непризывного возраста.

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Фото прокуратуры

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.

Задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования.

В 2015 году мужчина выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт. Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ начал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны Украины в столице.

Впоследствии к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую из Черкасс.

По данным Черкасской областной прокуратуры, 62-летняя подозреваемая в течение сентября-октября 2023 года в телефонных разговорах со своими знакомыми оправдывала российскую агрессию и ожидала прихода оккупантов к власти.

Фото СБУ

Она считала правомерной нападение РФ и желала, чтобы скорее в Черкассы зашли российские войска. Сравнивала украинцев с фашистами, желала их уничтожения и восхищалась взятием врагом украинских городов.

Также женщина собирала и во время телефонных разговоров распространяла данные о расположении и количестве военнослужащих и военной техники в областном центре, результаты ракетных ударов РФ по местной инфраструктуре.

Киевлянин в разговорах с ней также призывал к уничтожению украинцев, захвату государства войсками РФ и нанесению массированных ударов по энергетическим объектам Украины.

Женщину задержали по месту жительства.

Во время обысков в помещениях фигурантов была обнаружена:

запрещенная символика страны-агрессора;

сувенирная продукция с фотографиями Путина;

паспорт гражданина РФ;

мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

ФОТО СБУ И ПРОКУРАТУРЫ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

На данній момент следователи СБУ квалифицировали действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.