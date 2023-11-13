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В Україні оголошували тривогу через загрозу ракетних ударів

Ірина БалачукПонеділок, 13 листопада 2023, 12:58
В Україні оголошували тривогу через загрозу ракетних ударів
Скриншот з alerts.in.ua

Вдень 13 листопада у 14 областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів, небезпека тривала трохи більше 10 хв.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 12:45 сирени почали лунати у центрі країни та у столиці, а за хвилину поширились на 14 областей.

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Дослівно Повітряні сили: " Увага! Є загроза застосування ворогом крилатих ракет Х-22 з східного напрямку! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Залишайтеся в укритті!".

Для довідки: Носієм ракет Х-22 є Ту-22м3.

Що це за літак і чим він небезпечний читайте у статті УП Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 12:57 тривоги почали скасувати.

Наразі загроза російських ударів зберігається у Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

Дослівно ПС: "На південно-східному напрямку зберігається активність ворожої тактичної авіації! Загроза застосування авіаційного озброєння!"

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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