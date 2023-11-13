В Украине объявляли тревогу из-за угрозы ракетных ударов

Днем 13 ноября в 14 областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов, опасность длилась чуть больше 10 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 12:45 сирены начали звучать в центре страны и в столице, а через минуту распространились на 14 областей.

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Дословно Воздушные силы: "Внимание! Есть угроза применения врагом крылатых ракет Х-22 с восточного направления! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Оставайтесь в укрытии!".

Для справки: Носителем ракет Х-22 является Ту-22м3.

Что это за самолет и чем он опасен читайте в статье УП Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

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Обновлено: В 12:57 тревоги начали отменять.

Сейчас угроза российских ударов сохраняется в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Дословно ВС: "На юго-восточном направлении сохраняется активность вражеской тактической авиации! Угроза применения авиационного вооружения!"