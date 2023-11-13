Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине объявляли тревогу из-за угрозы ракетных ударов

Ирина БалачукПонедельник, 13 ноября 2023, 12:58
В Украине объявляли тревогу из-за угрозы ракетных ударов
Скриншот из alerts.in.ua

Днем 13 ноября в 14 областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов, опасность длилась чуть больше 10 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 12:45 сирены начали звучать в центре страны и в столице, а через минуту распространились на 14 областей.

Реклама:

Дословно Воздушные силы: "Внимание! Есть угроза применения врагом крылатых ракет Х-22 с восточного направления! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Оставайтесь в укрытии!".

Для справки: Носителем ракет Х-22 является Ту-22м3.

Что это за самолет и чем он опасен читайте в статье УП Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 12:57 тревоги начали отменять.

Сейчас угроза российских ударов сохраняется в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Дословно ВС: "На юго-восточном направлении сохраняется активность вражеской тактической авиации! Угроза применения авиационного вооружения!"

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
воздушная тревога
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности
По всей Украине масштабная воздушная тревога длилась более трех часов
Взрывы в Киеве: РФ стреляла баллистикой. КОВА заявила, что две ракеты попали в поле
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: