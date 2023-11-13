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Голова МЗС Литви: Путін може перемогти через дискусії у США і вагання Європи

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 13:11
Голова МЗС Литви: Путін може перемогти через дискусії у США і вагання Європи
Габріелюс Ландсбергіс, фото з Твіттера Gabrielius Landsbergis

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що через вагання західних союзників у подальшій підтримці України Кремль знову може повірити у свою перемогу у війні. 

Джерело: заява голови МЗС Литви для преси перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Ландсбергіса: "Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, які він відклав на полицю на деякий час, але побачивши дискусії у Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті, він, думаю, зараз може радісно почати планувати знову.

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Гадаю, Європа була спроможна тиснути так, щоби єдиний день перемоги у цій війні міг бути у Києві і святкували українці. Але тепер, схоже, ситуація знову непевна. 

Ми вже демонстрували спроможність ухвалювати дуже важливі рішення. Європа вже демонструвала лідерство. Зараз час, щоб ми знову зробили це".

Деталі: Литовського міністра запитали, чи, на його думку, не час Україні почати думати про перемовини, з огляду на усі поточні обставини. 

ВІДЕО ДНЯ

Ландсбергіс відповів заперечно.

Пряма мова: "Будь-які припинення вогню, будь-які перемовини – це шлях до дня перемоги у Москві. Путін дуже активно над цим працював. І такий день може настати. День, коли українці не зможуть далі воювати, тому що ми не можемо надати їм зброю… 

Тут не можна "зійтися посередині"... Якщо дійде до припинення вогню і ми спробуємо це провернути з аргументами, що ми захистили Київ, інші українські території – буде чітко зрозуміло, що це перемога Путіна".

Передісторія: 

  • Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також наголосила, що ЄС має досягти згоди про наступний пакет допомоги для України і засвідчити, що не "втомився" від війни.
  • Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, і "важливо боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

Теми: війнаРосіяУкраїнаЄвропа
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