Глава МИД Литвы: Путин может победить из-за дискуссий в США и колебаний Европы
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что из-за колебаний западных союзников в дальнейшей поддержке Украины Кремль снова может поверить в свою победу в войне.
Источник: заявление главы МИД Литвы для прессы перед встречей министров иностранных дел стран-членов, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь Ландсбергиса: "Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на некоторое время, но увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте, он, думаю, сейчас может радостно начать планировать снова.
Думаю, Европа была способна оказывать давление так, чтобы единственный день победы в этой войне мог быть в Киеве и праздновали (его) украинцы. Но теперь, похоже, ситуация снова неопределенная.
Мы уже демонстрировали способность принимать очень важные решения. Европа уже демонстрировала лидерство. Сейчас время, чтобы мы снова сделали это".
Детали: Литовского министра спросили, не пора ли, по его мнению, Украине начать думать о переговорах, учитывая все текущие обстоятельства.
Ландсбергис ответил отрицательно.
Прямая речь: "Любые прекращения огня, любые переговоры – это путь ко дню победы в Москве. Путин очень активно над этим работал. И такой день может наступить. День, когда украинцы не смогут дальше воевать, потому что мы не можем предоставить им оружие...
Здесь нельзя "сойтись посередине"... Если дойдет до прекращения огня и мы попробуем это провернуть с аргументами, что мы защитили Киев, другие украинские территории – будет четко понятно, что это победа Путина".
Предыстория:
- Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску также отметила, что ЕС должен достичь согласия о следующем пакете помощи для Украины и показать, что "не устал" от войны.
- Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".