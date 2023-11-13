Глава МИД Литвы: Путин может победить из-за дискуссий в США и колебаний Европы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что из-за колебаний западных союзников в дальнейшей поддержке Украины Кремль снова может поверить в свою победу в войне.

Источник: заявление главы МИД Литвы для прессы перед встречей министров иностранных дел стран-членов, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Ландсбергиса: "Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на некоторое время, но увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте, он, думаю, сейчас может радостно начать планировать снова.

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Думаю, Европа была способна оказывать давление так, чтобы единственный день победы в этой войне мог быть в Киеве и праздновали (его) украинцы. Но теперь, похоже, ситуация снова неопределенная.

Мы уже демонстрировали способность принимать очень важные решения. Европа уже демонстрировала лидерство. Сейчас время, чтобы мы снова сделали это".

Детали: Литовского министра спросили, не пора ли, по его мнению, Украине начать думать о переговорах, учитывая все текущие обстоятельства.

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Ландсбергис ответил отрицательно.

Прямая речь: "Любые прекращения огня, любые переговоры – это путь ко дню победы в Москве. Путин очень активно над этим работал. И такой день может наступить. День, когда украинцы не смогут дальше воевать, потому что мы не можем предоставить им оружие...

Здесь нельзя "сойтись посередине"... Если дойдет до прекращения огня и мы попробуем это провернуть с аргументами, что мы защитили Киев, другие украинские территории – будет четко понятно, что это победа Путина".

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