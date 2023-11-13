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The Economist: США оцінюють кількість загиблих українських воїнів у 70 тисяч

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 13:40
The Economist: США оцінюють кількість загиблих українських воїнів у 70 тисяч
фото з Арміяінформ

Журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на The Economist 

Деталі: Матеріал присвячений зміні ринку праці в Україні, де жінки беруться виконувати роботу чоловіків, поки ті мобілізовані до війська.

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Дослівно The Economist: "За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських солдатів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені".

Більше деталей: Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці. Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень. 

За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • У серпні видання The New York Times з посиланням на американських посадовців повідомило, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за понад півтора року повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч, зокрема 70 тисяч загиблими.
  • Водночас секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов спростував інформацію про те, що втрати уже досягли 70 тисяч загиблих військових.
  • У жовтні британська розвідка оцінила, що втрати Росії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб

Теми: втрати у війніЗбройні силиарміявійна
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