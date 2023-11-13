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The Economist: США оценивают количество погибших украинских воинов в 70 тысяч человек

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 13:40
The Economist: США оценивают количество погибших украинских воинов в 70 тысяч человек
фото из Армияинформ

Журнал The Economist со ссылкой на данные американских чиновников утверждает, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Economist

Детали: Материал посвящен изменению рынка труда в Украине, где женщины берутся выполнять работу мужчин, пока те мобилизованы в армию.

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Дословно The Economist: "По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в войне, а еще до 120 тысяч были ранены".

Больше деталей: Согласно публикации, война перевернула жизнь бесчисленного количества украинцев, а также повлияла на рынок труда. Около 4,8 млн человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия напала на Украину. По оценкам, уровень безработицы снизился до 18,4% в октябре этого года с более 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.

По данным одного из опросов, 17% украинских работников сменили профессию с начала войны. Сотни тысяч были призваны на военную службу.

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Что предшествовало:

  • В августе издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за более чем полтора года полномасштабной войны оценивается в почти 500 тысяч, в том числе 70 тысяч погибшими.
  • В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию о том, что потери уже достигли 70 тысяч погибших военных.
  • В октябре британская разведка оценила, что потери России погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, которые способны вернуться на поле боя после выздоровления - до 290 тысяч человек.

Темы: потери в войнеВооруженные силыармиявойна
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