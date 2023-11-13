The Economist: США оценивают количество погибших украинских воинов в 70 тысяч человек

Журнал The Economist со ссылкой на данные американских чиновников утверждает, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Economist

Детали: Материал посвящен изменению рынка труда в Украине, где женщины берутся выполнять работу мужчин, пока те мобилизованы в армию.

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Дословно The Economist: "По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в войне, а еще до 120 тысяч были ранены".

Больше деталей: Согласно публикации, война перевернула жизнь бесчисленного количества украинцев, а также повлияла на рынок труда. Около 4,8 млн человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия напала на Украину. По оценкам, уровень безработицы снизился до 18,4% в октябре этого года с более 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.

По данным одного из опросов, 17% украинских работников сменили профессию с начала войны. Сотни тысяч были призваны на военную службу.

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